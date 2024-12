Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Leichtkraftradfahrer in der Friedenstraße

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5929928, kam es am 12.12.24 in der Friedenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Leichtkraftrades. Nach neuesten Informationen befindet sich der 54-jährige Radfahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Auch der Zustand des 16-jährigen Fahrers des Leichtkraftrades ist stabil. Beide Verkehrsteilnehmer konnten noch nicht zum Unfallgeschehen befragt werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

