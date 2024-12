Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Leichtkraftradfahrer in der Friedenstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 12.12.24, um 17:11 Uhr, kam es in der Friedenstraße, Höhe Einmündung Neuengrodener Weg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Fahrradfahrer und dem 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige mit seinem Fahrzeug die Friedenstraße in Richtung Westen, als in Höhe der benannten Einmündung der 54-Jährige fahrradfahrend die Straße in Richtung Norden überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Beteiligten schwer und auch lebensbedrohlich verletzt wurden. Sie wurden durch Ersthelfer medizinisch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. Diesen Ersthelfern wird in diesem Zusammenhang großer Dank ausgesprochen und Ihr Verhalten ausdrücklich gelobt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme von ca. vier Stunden blieb die Friedenstraße voll gesperrt. Informationen zum gegenwärtigen Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten liegen nicht vor. Die Ermittlung der genauen Umstände dauern an.

