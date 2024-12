Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines E-Scooters

Varel (ots)

Im Zeitraum 06.12.- 09.12.24 wurde ein am Bahnhof in Varel abgestellter und gesicherter E-Scooter entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

