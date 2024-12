Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brennende Mülltonnen verursachen Vollbrand eines Pkw

Sande (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag,10.12.24, gegen 03:45 Uhr, gerieten in Sande im Falkenweg circa 12 Mülltonnen in Brand. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr standen die Mülltonnen in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf einen neben den Mülltonnen abgestellten Pkw übergegriffen. Die Mülltonnen und der Pkw brannten komplett aus. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Brandlegung ausgegangen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder in sonstiger Weise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

