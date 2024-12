Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unsachgemäße Entsorgung in Altkleidercontainer

Varel (ots)

Am 09.12.2024, um 11:35 Uhr, wurde die Polizei Varel über eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung in einem Altkleidercontainer in der Gaststraße in Varel informiert. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte, dass in dem Container drei blaue Säcke sowie eine Reisetasche entsorgt wurden.

In den Säcken und der Reisetasche befanden sich unter anderem Briefe, CDs, Starthilfekabel und stark beschädigte Bekleidungsgegenstände.

Die Polizei Varel konnte anhand der aufgefundenen Gegenstände einen Verursacher ausfindig machen. Gegen den 53-jährigen aus Varel wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell