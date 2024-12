POL-WHV: Beschuldigter beschädigt mehrere Fahrzeuge in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am 09.12.2024 um 16:30 Uhr, wurde ein 11-jähriger in Wilhelmshaven dabei beobachtet , wie er zwei Einweg-Vapes (E-Zigaretten) aus der Warenauslage eines Kiosks in der Friedenstraße entwendet hatte. Laut Zeugenaussagen entnahm der Junge die E-Zigaretten aus der Auslage und verstaute diese in seiner Jackentasche. Anschließend verließ er den Verkaufsraum des Kiosks. Eine aufmerksame Zeugin konnte ...

mehr