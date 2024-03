Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind (4) von Auto angefahren

Lübbecke (ots)

(AB) Bei einem Verkehrsunfall in Lübbecke ist am Samstagmorgen ein 4-jähriges Kind von einem Pkw erfasst worden.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 59-jährige Frau aus Lübbecke gegen 9 Uhr mit ihrem Mercedes die Bohlenstraße (B 65) in Richtung Gehlenbeck befahren, als sie an der Kreuzung B 65/B 239 beabsichtigte, nach rechts auf die Berliner Straße abzubiegen. Zeitgleich war das radfahrende Kind in Begleitung des Vaters in entgegengesetzter Richtung dem Gehweg der Bohlenstraße unterwegs. Als beide die Fußgängerfurt der Berliner Straße überquerten, kam es zur Kollision zwischen Pkw und dem Kinderrad. Dabei stürzte das helmtragende Kind auf den Asphalt und zog sich offenbar nur leichte Verletzungen zu. Das Kinderrad wurde von dem Wagen mitgeschleift und stark beschädigt.

Von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung wurde das Kind vorsorglich in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell