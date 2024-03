POL-MI: Versammlungen verlaufen erneut ruhig und ohne Störungen

Kreis Minden-Lübbecke, Hannover, Braunschweig (ots) - (SN) Die Suche nach der seit dem 5. Februar vermissten Jugendlichen aus Porta Westfalica ist beendet. So wurde die Schülerin in dieser Woche eigenständig und unversehrt in einer Behörde in Minden vorstellig. Bei der Suche hatten die Ermittlungsbehörden unter anderem einen Aufenthalt in Hannover und Braunschweig ...

