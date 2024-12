POL-WHV: Unfallflucht in der Jadestraße in Schortens

Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 06.12.2024: Verkehrsunfallflucht in Schortens Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jadestraße 7-9 in Schortens wurde am 06.12.2024 im Zeitraum zwischen 15:30 und 16:00 Uhr ein dort geparkter Ford in grau am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher hat sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne Feststellungen zu seiner Person oder seinem Fahrzeug zu ermöglichen. ...

