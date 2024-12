Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 06.12. - 08.12.2024

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 06.12.2024: Verkehrsunfallflucht in Schortens Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jadestraße 7-9 in Schortens wurde am 06.12.2024 im Zeitraum zwischen 15:30 und 16:00 Uhr ein dort geparkter Ford in grau am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher hat sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne Feststellungen zu seiner Person oder seinem Fahrzeug zu ermöglichen. (Mögliche Zeugen zu diesem Schadensereignis werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.) Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Schortens Am 06.12.2024, kurz nach 19:00 Uhr, wird die Polizei zu einer Fahrbahnverunreinigung in der Bahnhofstraße in Schortens/ OT Grafschaft gerufen. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Bahnhofstraße 121 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und den dortigen Grünstreifen auf einer Länge von über 30 Metern beschädigt und Erdreich auf die Fahrbahn getragen hat. Der betroffene Bereich musste durch den Bauhof gereinigt werden. (Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Jever, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.) Weitere Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Schortens Ebenfalls am 06.12.2024, um 19:18 Uhr, muss die Nutzerin eines geparkten Mietwagens Hyundai i30 in grau auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes im Mühlenweg 59 in Schortens feststellen, dass der Pkw hinten links in Form von Lackkratzern und Eindellungen beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. (Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.) Personen, die sachdienliche Angaben zu den genannten Verkehrsunfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen. Körperverletzung in einer Diskothek in Schortens In der Nacht des 07.12.2024 gegen 03:00 Uhr kommt es in einer Diskothek in Schortens in der Schooster Straße zu einer Attacke einer 22-jährigen männlichen Person gegen eine 31-jährige männliche Person. Das Opfer wird dabei so heftig gegen eine Wand gestoßen, dass es eine blutende Platzwunde am Hinterkopf erleidet und zur weiteren Behandlung dem Nordwest-Krankenhaus zugeführt werden muss. Der mutmaßliche Täter ist namentlich bekannt und muss sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell