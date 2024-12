Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneute größere Fahrradbeleuchtungskontrolle am heutigen Nikolaustag

Varel (ots)

Am heutigen Morgen, 06.12.24, fand erneut eine größere Fahrradbeleuchtungskontrolle der Polizei Varel mit Unterstützung des Mobilitätsbeauftragten Christian von Lindern sowie Lehrern des Lothar-Meyer-Gymnasiums statt. An drei verschiedenen Standorten wurden Fahrräder zielgerichtet auf Beleuchtungsmängel hin überprüft. Bei 158 überprüften Fahrrädern wurden 24 Mängel festgestellt. Die beanstandeten Räder werden nach der Mängelbeseitigung wieder in der Schule vorgeführt. Die Eltern der betroffenen Schüler/-innen erhalten Kenntnis. "Die betroffenen Schüler/-innen wurden vor Ort lediglich mündlich verwarnt und haben nun die Möglichkeit, ihre Fahrräder wieder in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und vorzuführen", sagt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel. Als Ergänzung zu der Beleuchtungsaktion "Achtsamkeit und Sichtbarkeit" der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde werden unter dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" auch in nächster Zeit mehrere Kontrollen stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell