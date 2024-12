Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 06.12. - 08.12.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, den 06.12.2024, gg. 19:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bremer/Grenzstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass der 48-jährige Unfallverursacher die Grenzstraße in nördliche Richtung befuhr. Im oben genannten Kreuzungsbereich missachtete dieser die "Rotlicht"-zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 72-jährigen, der die Bremer Straße in östliche Richtung befuhr. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und der 72-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Gegen den 48-jährigen Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall mit verletzter Person und anschließender Flucht Am 06.12.2024, gg. 09:45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Radfahrer die Paul-Hug-Straße in östliche Richtung. Als dieser im Kreuzungsbereich Paul-Hug-/Mitscherlichstraße einer aus südlicher Richtung kommenden Fahrzeugführerin die Vorfahrt gewähren wollte, bog diese nach links in die Paul-Hug-Straße ein und erfasste das Vorderrad des dort wartenden Radfahrers. Dieser stürzte hierdurch zu Boden und wurde leicht am Knie verletzt. Nachdem die Fahrzeugführerin kurz anhielt und sich um den verunfallten Fahrradfahrer kümmerte, setzte diese anschließend ihre Fahrt fort ohne die benötigten Feststellungen zu ihrer Art der Beteiligung treffen zu lassen. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol Am 07.12.2024, gg. 12:10 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Verkehrskontrolle bei dem Führer eines Fahrzeuges eines Paketdienstes durch. Dieser war den eingesetzten Beamten zuvor aufgefallen, weil er beim Führen des Fahrzeuges ein Mobiltelefon in der Hand hielt. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten dann Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,18 Promille und der Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall mit leichter verletzter Person Am 07.12.2024, um 08:18 Uhr, bog eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Oldenburger Straße (B 210) nach links in die Hooksieler Landstraße ein. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Fahrzeugführers. Im Zuge des folgenden Zusammenstoßes wurden die Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Darüber hinaus wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Räuberischer Diebstahl Am 07.12.2024, um 17:05 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Börsenstraße wie ein Kunde sich Waren in seine Jacke steckte. Als der Mitarbeiter den Kunden vor dem Verlassen des Ladens diesbezüglich ansprach, verweigerte dieser die Herausgabe des Diebesgutes und schubste den Mitarbeiter. Erst durch die hinzugerufene Polizei konnte die Situation beruhigt und der Täter zur Herausgabe des Diebesgutes bewegt werden. Da der Täter bereits mehrfach an diesem Tage in Erscheinung getreten war, sollte dieser in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der Zuführung zur Polizeidienststelle leistete der Täter Widerstand, wobei aber keiner der Beteiligten verletzt wurde. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell