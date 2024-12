Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 11-jähriger entwendet zwei Vapes aus Kiosk

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.12.2024 um 16:30 Uhr, wurde ein 11-jähriger in Wilhelmshaven dabei beobachtet , wie er zwei Einweg-Vapes (E-Zigaretten) aus der Warenauslage eines Kiosks in der Friedenstraße entwendet hatte.

Laut Zeugenaussagen entnahm der Junge die E-Zigaretten aus der Auslage und verstaute diese in seiner Jackentasche. Anschließend verließ er den Verkaufsraum des Kiosks. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Jungen jedoch außerhalb des Einkaufszentrums stellen und die Polizei verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell