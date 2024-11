Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/ Messel/ Griesheim: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Darmstadt/ Messel/ Griesheim (ots)

Kriminelle hatten es am Wochenende auf mehrere Objekte abgesehen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen.

Zwischen Donnerstagmorgen (21.11.) und Sonntagmorgen drangen Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus in der Riedeselstraße in Darmstadt ein, um dann gewaltsam eine Wohnungstür aufzuhebeln. Der Sachschaden, der dabei entstand, beläuft sich auf mehr als hundert Euro. Die Kriminellen entwendeten Bargeld und ein Fernsehgerät. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag (24.11.). Diebe schlugen die Scheibe eines Schnellimbisses "Am Bahnhof" in Messel ein und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro. Hier ermittelt nun das Kommissariat 41. In Griesheim hatten es Täter auf ein Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße abgesehen. Zwischen Samstagmittag 14 Uhr und Samstagabend 18:30 Uhr beschädigten Unbekannte ein Fenster und durchsuchten anschließend den Wohnraum. Hierbei wurden unter anderem Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden bei diesem Einbruch beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei (K21/22) hat in den Fällen aus Darmstadt und Griesheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Taten geben können werden sich gebeten sich unter der 06151 / 969 - 0 beim zuständigen Kommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell