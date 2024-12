POL-WHV: Nachtrag zum Brand vom 08.12.2024 PK Varel

Wangerooge (ots) - Am Mittwoch, 11.12.24, um 14:30 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen in einem Hotel auf Wangerooge mit Restaurantbetrieb. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich der Inhalt eines im Küchenbereich des Hotelrestaurants befindlichen Mülleimers entzündet. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wangerooge konnte der Brand schnell gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung entstand jedoch Gebäudeschaden an ...

