LPI-SLF: Aktuelles vom Polizeieinsatz anlässlich des SonneMondSterne-Festivals und Hinweise für Tagesgäste

Dreitzsch (ots) - Mittwochnachmittag befuhr ein 28jähriger BMW-Fahrer die B281 aus Rtg. Neustadt in Rtg. Triptis. Auf Höhe der 2.Abfahrt Dreitzsch setzte der BMW zum Überholen eines vor ihm fahrenden Mopeds an. In diesem Moment wollte der 15jährie Mopedfahrer jedoch nach links von der B281 abfahren und wurde von dem BMW erfasst. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, welche im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Mögliche Zeugen werden ...

