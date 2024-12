Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Dienstag, 10.12.2024, gegen 06:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Ölhafendamm/Friesendamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein schwarzer BMW sowie ein grauer Mercedes-Benz touchierten sich im Bereich der rotlichtzeigenden Ampelanlage. Da die Angaben zum Unfallhergang unterschiedlich sind, werden etwaige Zeugen gebeten, sich zur Aufklärung des Sachverhalts mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

