POL-WHV: Pressemitteilung PI WHV/FRI für den Zeitraum 13.12.-15.12.2024

Presse PI Wilhelmshaven 13.12.2024 - 15.12.2024

Freitag, 13.12.2024

Streitigkeiten führen zur Ingewahrsamnahme

Wilhelmshaven - Am Freitag morgen, gegen 00.35 Uhr, wurde die Polizei Wilhelmshaven zu Streitigkeiten zwischen Mutter und Sohn in den Stadtteil Innenstadt gerufen. Der merklich alkoholisierte 22jährige Wilhelmshavener hatte in der gemeinsam genutzten Wohnung nicht unerheblich randaliert und hierbei seine 40jährige Mutter leicht verletzt.

Auch im Beisein der Polizei wollte der junge Mann sich nicht beruhigen, beleidigte die anwesenden Polizisten massiv und musste schlussendlich seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen, weil er der ausgesprochenen Wegweisung nicht nachkommen wollte.

Nachdem er seinen Rausch für einige Stunden bei der Polizei ausgeschlafen hatte, durfte der junge Mann die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen ihn wurden die entsprechenden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Auch eine Kostenrechnung für die Ingewahrsamnahme und Ausnüchterung wird ihn erreichen.

Samstag, 14.12.2024

Trunkenheit im Straßenverkehr

Wilhelmshaven - Am frühen Samstagmorgen, um 04.40 Uhr, fällt einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Wilhelmshaven ein auf der Grenzstraße fahrender Pkw auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 30jährige Fahrzeugführer nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen den Wilhelmshavener wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sonntag, 15.12.2024

Betrunkener Autofahrer versucht erfolglos zu flüchten

Wilhelmshaven - Um 04:05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Auto im Stadtteil Bant auf, dass mittig zwischen zwei Fahrstreifen und teilweise in Schlangenlinien fuhr. Der offensichtlich alkoholisierte Mann, 41 Jahre mit Wohnsitz in Wilhelmshaven, konnte schlussendlich zum Anhalten bewegt und überprüft werden. Einen Atemalkoholtest konnte der Fahrer nicht mehr bewerkstelligen, dafür versuchte er aber bei vermeintlich günstiger Gelegenheit, aus der Kontrollsituation davonzulaufen. Er konnte umgehend von den nacheilenden Polizisten gestellt und für die Durchführung einer Blutprobe zur Wache verbracht werden. Auch gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Samstag, 14.12.2024

Drogen im Straßenverkehr

Wilhelmshaven - Samstag, um 03.15 Uhr, musste sich ein 19jähriger Mann aus Schortens einer Verkehrskontrolle in der Südstadt unterziehen lassen. Ein Urintest ergab, dass der Mann sowohl Kokain als auch Cannabis vor Fahrtantritt konsumiert haben dürfte. Daher wurde eine Blutprobenentnahme zur exakten Bestimmung der Beeinflussung angeordnet, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Pressebericht des PK Jever vom 13.12.2024 bis 15.12.2024

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: Im Zeitraum vom 29.11.2024 bis zum 14.12.2024, fährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der Friesland Kliniken in Sanderbusch gegen einen ordnungsgemäß geparkten weißen Mercedes und beschädigt diesen dabei an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Sande unter 04422-999750.

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch:

Ein zur Zeit unbekannter Täter begibt sich am Wochenende auf das Gelände eines Altenpflegeheimes in der Beethovenstraße in Schortens. Dort zerstört er ein Vorhängeschloss, welches den unberechtigten Zugang zur Technik einer Tiefkühlanlage verhindern soll und macht sich schließlich an dieser Anlage zu schaffen. Die Anlage fällt daraufhin komplett aus, wodurch große Mengen hochwertiger Lebensmittel in Gefahr geraten, zu verderben. Durch Bedienstete der Wohnanlage wird dies noch rechtzeitig bemerkt, so dass diese Gefahr schnell abgewendet werden kann. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl:

Am 13.12.24, entwenden unbekannte Täter im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr, die Versicherungs-Klebeplakette, die hinten an einem in der Johannes-Brahms-Straße in Jever abgestellten Elektro-Scooter angebracht war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Jever unter 04461-74490.

Pressebericht des PK Varel vom 13.12.2024 bis 15.12.2024

Diebstahl eines Pedelecs

Varel - Am Donnerstag, in der Zeit von 16:51 Uhr bis Mitternacht, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Fahrradständer am Vareler Bahnhof ein dort abgestelltes, verschlossenes Pedelec der Marke Maxtron, mit Trekking-Rad-Rahmen, Farbe schwarz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kennzeichenschildes

Grabstede - In der Zeit vom Donnerstagabend bis Freitagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter von einem am Hunnenmoorsweg parkenden Transporter Renault Master das hintere Kennzeichen und klappten die Außenspiegel um, ohne dass diese jedoch dadurch beschädigt wurden. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Zetel - Am Freitagabend wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel in Zetel auf einen jugendlichen Fahrzeugführer aufmerksam, der mit seinem eScooter auf der Zeteler Straße unterwegs war. Eine Kontrolle ergab, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der Fahrzeug-Führer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Varel - Am Samstagmorgen wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf einen männlichen Fahrzeug-Führer aufmerksam, welcher mit seinem Kleinkraftrad/ Roller auf der Bockhorner Straße unterwegs war. Während der Kontrolle räumte der 22-jährige Bockhorner ein, das Fahrzeug zu führen, obwohl er regelmäßig Betäubungsmittel konsumiere und auch aktuell unter Betäubungsmittelbeeinflussung stehe. Es folgen die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung.

Einbruch in Werkstatträume

Varel - In der Nacht zum Samstag drangen bislang unbekannte Täter in der Lange Straße gewaltsam in Werkstatträume ein und entwendeten Werkzeug. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zetel - Am frühen Sonntagmorgen erging ein Zeugenhinweis wonach ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Zetelermarsch unterwegs sein sollte. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte das Fahrzeug angetroffen werden. Im Rahmen der folgenden Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mit einem 39-jährigen Mann aus Zetel und dessen 15-jährigem Sohn besetzt war. Der alkoholisierte Vater gab seinem auf dem Fahrersitz sitzenden Sohn offenbar eine Fahrstunde. Vater und Sohn müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren verantworten - der Sohn, weil er ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und der Vater, weil er dies als Fahrzeug-Halter zuließ. Da dem 39-Jährigen ebenfalls eine eigene Fahrt vorzuwerfen war, wurde in dieser Sache aufgrund bestehender Alkoholisierung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 26-jähriger Mann aus Cuxhaven mit seinem Pkw Audi die B 437 in Richtung Wesermarsch. Dabei machte er durch auffällige Fahrweise auf sich aufmerksam. Eine Kontrolle ergab, dass der Cuxhavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt musste durch eine mitfahrende Fahrzeuginsassin fortgesetzt werden, die im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Fahren ohne Mofa-Prüfbescheinigung

Zetel - Am Samstagabend unterzogen Polizeibeamte des Polizeikommissariates Varel einen 16-jährigen Bockhorner einer Kontrolle, der mit seinem Motorroller auf der Straße An der Hasenweide unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

