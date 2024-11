Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) - Lastwagen kollidiert mit Auto: Eine Person verletzt (21.11.2024)

Geisingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 311 auf Höhe der Ausfahrt der Autobahn 81 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 38-jähriger Lastwagenfahrer wollte nach links in Richtung Donaueschingen abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Ford Puma, der mit einer 49-jährigen Frau besetzt war. Trotz einer Gefahrenbremsung kam es zur Kollision.

Die Frau zog sich durch den Unfall Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Lastwagen und dem Anhänger entstanden Schäden in Höhe von etwa 750 Euro. Der Schaden am Ford wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

