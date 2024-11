Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Lkr. Tuttlingen) - Auffahrunfall auf glatter Straße (21.11.2024)

Denkingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Hauptstraße in Denkingen ein Auffahrunfall ereignet. Ein 32-Jähriger hielt verkehrsbedingt mit einem Renault Talisman vor der Einfahrt des Penny-Marktes, woraufhin eine hinterherfahrende 31-Jährige mit einem VW Up auf der schneeglatten Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Renault auffuhr.

Die 30-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell