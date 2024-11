Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. Tuttlingen) - Drei Unfälle auf schneeglatter Straße innerhalb weniger Minuten (21.11.2024)

Gosheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Wehingen innerhalb weniger Minuten zu drei Verkehrsunfällen mit insgesamt sieben beteiligten Autos gekommen.

Ein 21-Jähriger konnte auf der schneeglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr mit einem Seat Leon auf einen Hyundai Tucson einer 24-jährigen Frau auf, die verkehrsbedingt anhalten musste. An beiden Autos entstand ein Schaden von jeweils etwa 5.000 Euro.

Nur eine Minute später kam es an derselben Stelle zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Volvo-Fahrer prallte aufgrund der Straßenverhältnisse in einen Ford Focus, der wegen dem vorangegangenen Unfall bereits stand. Ein Skoda Kodiaq kam ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und kollidierte wiederum mit dem Volvo und dem Ford. Der Sachschaden dürfte jeweils im Bereich von etwa 5.000 Euro liegen.

Wiederum wenige Minuten später ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein weiterer Auffahrunfall. Ein 19-Jähriger einer Mercedes A-Klasse fuhr auf einen Range Rover Evoque eines 22-Jährigen auf, der aufgrund der vorherigen Unfälle ebenfalls anhalten musste. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro am Mercedes und rund 5.000 Euro am Range Rover.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit und der Abstand insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen an die Gegebenheiten angepasst werden müssen. Glätte und Schnee können Bremswege erheblich verlängern und zu gefährlichen Situationen führen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell