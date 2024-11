Polizeipräsidium Konstanz

Spaichingen

Lkr. Tuttlingen - Alkoholeinfluss führt zu Unfall (21.11.2024)

Spaichingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich in der Hauptstraße in Spaichingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 46-Jähriger verlor auf Höhe der Hausnummer 114 die Kontrolle über einen BMW 3er und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Im Krankenhaus entnahmen Ärzte dem Mann eine Blutprobe. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des Wagens.

Der 46-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

