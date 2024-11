Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil): Unfall wegen glatter Fahrbahn- rund 14.000 Euro Blechschaden (21.11.2024)

Schramberg (ots)

Am Donnerstagabend ist es im Einmündungsbereich Eckenhofstraße/ Hörnlestraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden ist. Eine 20-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW Polo die Hörnlestraße entlang und bog nach rechts in die Eckenhofstraße ab. Hierbei verlor sie aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem SEAT Leon einer 38-jährigen Frau zusammen, welche ihr entgegenkam. Beide Autos blieben fahrbereit.

