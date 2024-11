Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs (21.11.2024)

Rottweil (ots)

Am frühen Donnerstagabend hat die Polizei einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 41-Jähriger war kurz nach 19 Uhr mit einem BMW auf der Duttenhoferstraße in Richtung Nägelesgrabenstraße unterwegs und musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und montierten Sommerreifen gelang es den Mann nicht, seine Fahrt fortzusetzen. Als die Beamten des dahinter wartenden Streifenwagens dem 41-Jährigen helfen wollten, stellten sie bei ihm Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein anschließender Schnelltest bestätigte den Verdacht der Polizisten, weshalb der 41-Järige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Zudem war der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens mit montierten Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen verantworten müssen.

