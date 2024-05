Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ungewöhnlicher Unfall mit E-Mobil+++

Oldenburg (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall mit einem E-Mobil kommt es am Mittwoch, gegen 15:10 Uhr, in der wenig befahrenen Straße "Am Kuhlen" im Westersteder Ortsteil Hollwege. Ein 70jähriger Westersteder aus der dortigen Nachbarschaft macht eine Ausfahrt mit seinem E-Mobil, welches maximal 6km/h fährt. Als er hört, dass sich ein PKW von hinten nähert, will er diesen passieren lassen und fährt hierzu an den rechten Straßenrand der schmalen Straße. Dabei gerät er jedoch zu weit auf den teils unbefestigten Seitenstreifen und rutscht in den zur Zeit wenig wasserführenden Straßengraben. Die Insassen des PKW, ein Ehepaar mittleren Alters aus dem Ortsteil Moorburg, eilt dem Verunfallten sofort zu Hilfe und zieht diesen aus dem Graben, der etwa 180cm tief ist. Anschließend kümmern sie sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den lediglich leicht verletzten Mann und informieren einen Nachbarn. Der hievt das E-Mobil mittels Trecker und Seil aus dem Graben, da dieses aufgrund der Batterien doch ein stattliches Gewicht aufweist. Auch wenn der Verunfallte eine Behandlung zunächst ablehnt, wird er vorsorglich zum Ausschluss von Verletzungen in die Klinik nach Westerstede gebracht.

