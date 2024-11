Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen/ Lkr. Rottweil) Funk- und Kabelsteuerung gestohlen (14.-21.11.2024)

Deißlingen-Lauffen (ots)

Auf der Baustelle des Kindergartens in St. Georg ist es im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.11.2024, bis Donnerstag, 21.11.2024, zu einem Diebstahl gekommen. Die bisher unbekannten Täter stahlen die Funksteuerung und die Kabelsteuerung eines Krans der Marke Potain, welche sich in einem abgeschlossenen Kasten an der Baumaschine befanden Der Diebstahlschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

