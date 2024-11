Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin kommt von Straße ab (21.11.2024)

Schramberg (ots)

Auf der Kreisstraße 5532 ist am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein Auto aufgrund der glatten Straße erst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einer Steinmauer zusammengestoßen. Eine 43-jährige fuhr mit ihrem Audi Q2 die K5532 von Sulgen herkommend in Richtung Schönbronn. Auf Höhe Deisenhof kam sie nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und rammte im weiteren Verlauf eine Steinmauer. An ihrem Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro, dieses blieb aber fahrbereit. Der Schaden am abgeknickten Leitpfosten wird mit ungefähr 60 Euro beziffert.

