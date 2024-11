Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Unfallflucht auf dem Parkplatz der Schlossberghalle (21.11.2024)

Wehingen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es in der Wörthstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum zwischen 08:24 Uhr und 12:10 Uhr, vermutlich beim Rangieren, einen auf dem Parkplatz der Schlossberghalle abgestellten Opel Zafira und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426-1240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell