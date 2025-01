Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Einbruchsdiebstahl in Wasch- und Reinigungsanlage

Gutach (ots)

Dienstagnacht kam es in einer Wasch- und Reinigungsanlage zu einem Einbruchsdiebstahl. Ersten Erkenntnissen zu Folge sollen in der Hausacher Straße zwischen 1:40 Uhr und 2 Uhr zwei unbekannte männliche Personen eine Waschanlagebox und zwei Staubsaugeranlagen aufgehebelt haben. Dabei erbeuteten die Diebe knapp 45 Euro, richteten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an. In der Vergangenheit wurde bereits mehrfach in diese Wasch- und Reinigungsanlage eingebrochen.

Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

/lu

