POL-OG: Gernsbach - Ingewahrsamnahme

Ottersdorf (ots) - Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Rutenstraße auf Höhe der Einmündung Friedrichstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 50-Jährige Ford-Fahrerin die Vorfahrtsregeln in der Rutenstraße. Ein 37-Jährige Seat-Fahrer, der von der Friedrichstraße in die Rutenstraße abbiegen wollte, wurde offenbar durch die Lenkerin des Fords in seiner Vorfahrt ...

mehr