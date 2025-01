Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Körperverletzung in der Jahnstraße.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.01.2025) gegen 14:50 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann in der Jahnstraße von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der Angreifer packte den Leopoldshöher von hinten an den Schultern, warf ihn zu Boden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Marktplatz. Der Unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß, blond (Boxerschnitt), bekleidet mit dunkler Winterjacke, grauer Jogginghose und schwarzen Schuhen beschrieben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090 entgegen.

