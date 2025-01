Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (02.01.2025) gegen 22:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Männer gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße einzudringen. Trotz erheblicher Gewalteinwirkung blieb die Tür verschlossen. Zeugen beobachteten zwei Männer, die in Richtung Bachstraße stadteinwärts flüchteten. Einer der Täter soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Jacke mit weißen Ärmeln sowie zwei Jutebeutel getragen haben. Der andere war etwa 1,80 Meter groß, hatte hellblonde Haare und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

