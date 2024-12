FW Gronau: 10 Personen bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Gronau

Feuerwehr Gronau

Gronau

In der vergangenen Nacht wurde die Feuerwehr Gronau um kurz nach 5 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Zollstraße alarmiert. Dort brannte eine Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung.

Beim Eintreffen der Feuerwehr machten sich bereits mehrere Bewohner im Obergeschoss bemerkbar. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse an der Einsatzstelle mussten die Personen über tragbare Leitern von der Feuerwehr aus Ihren Wohnungen gerettet werden.

Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Personen wurde für den Rettungsdienst die Alarmstufe auf einen Massenanfall von Verletzten erhöht, wodurch weitere Rettungskräfte aus der Umgebung zur Einsatzstelle beordert wurden.

Die insgesamt 10 verletzten Personen wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Gronau löschte das Feuer unter schwerem Atemschutz. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 8 Uhr an.

Die Wohnungen in dem Gebäude sind nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt Gronau untergebracht, sofern sie nicht eigenständig eine Unterkunft fanden. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt. Zur Ermittlung der Ursache wurde die Kripo hinzugezogen, die die Einsatzstelle nach Ende der Arbeiten der Feuerwehr beschlagnahmte.

