Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Am 29.11.2024 kurz nach 11 Uhr kontrollierten Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes einen Pkw Ford und dessen 30-jährige Fahrerin in Nordhausen / Bäckerstraße. Hierbei ergab sich der Anfangsverdacht, dass die junge Frau vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis). Die weitere Fahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme angeordnet, die in der Folge im Südharzklinikum Nordhausen durchgeführt wurde. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

