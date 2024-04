POL Schwaben Nord: Versuchter Diebstahl eines Autos

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Sonntag (07.04.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Keller in der Inninger Straße. In der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr verschafften sich der oder die bislang Unbekannten offenbar gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in der Inninger Straße. Dort entwendeten sie ein E-Bike. Hierbei entstand ein Schaden im mittleren ...

