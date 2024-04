POL Schwaben Nord: E-Bike entwendet

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (06.04.2024) griff ein 23-Jähriger Einsatzkräfte in der Pferseer Straße an. Der 23-Jähriger versuchte am frühen Abend ein Fahrrad in einem Fahrradladen in der Pferseer Straße zu verkaufen. Der 23-jährige Mann konnte nicht nachweisen, dass ihm das Fahrrad auch gehört. Daraufhin wurde der Besitzer des Fahrradladens skeptisch und verständigte die Polizei. Während ...

