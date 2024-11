Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube in Flammen

Körner (ots)

Am Freitag stand gegen 12.20 Uhr eine Gartenlaube in Körner im Unstrut-Hainich-Kreis lichterloh in Flammen. Kurz vor 13 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Dennoch ist die Laube vollständig abgebrannt. Gegenwärtig befindet sich die Nordhäuser Kriminalpolizei vor Ort im Einsatz, um Ermittlungen zur Klärung der Brandursache zu führen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist gegenwärtig noch nicht bezifferbar. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

