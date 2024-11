Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde bei der Nordhäuser Polizei der Diebstahl eines E-Bikes anzeigt. Unbekannte Diebe waren in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße eingedrungen, woraus sie das schwarze E-Bike des Herstellers Haibike im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Außerdem verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft oder zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0309079

