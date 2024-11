Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Eine Person von der Feuerwehr gerettet

Gronau (ots)

"Feuer Menschenleben in Gefahr" hieß die Alarmierung der Feuerwehr Gronau am frühen Sonntagmorgen um 4:41 Uhr. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Keller eines Mehrparteienhauses am Drostenwoort in Epe brannte. Eine Familie mit einem Säugling hatte sich bereits auf die Straße gerettet. Eine weitere Person befand sich noch im Dachgeschoss des Gebäudes und wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz mit einer Brandfluchthaube ins Freie gebracht.

Weitere Einsatzkräfte gingen zeitgleich ebenfalls unter Atemschutz in den brennenden Kellerraum vor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, das Gebäude wurde durch den Brandrauch jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungen sind nach ersten Erkenntnissen jedoch weiter bewohnbar.

Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle nach Abschluss der Nachlöscharbeiten an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Gronau war mit ca. 50 Einsatzkräften bis 6.30 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell