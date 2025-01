POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (02.01.2025) gegen 22:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Männer gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße einzudringen. Trotz erheblicher Gewalteinwirkung blieb die Tür verschlossen. Zeugen beobachteten zwei Männer, die in Richtung Bachstraße stadteinwärts flüchteten. ...

