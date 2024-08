Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche an Haltestelle sexuell bedrängt - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024, stand eine 17-Jährige an der Haltestelle Spitzwegstraße und wartete auf den Bus. Gegen 21:30 Uhr wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten an der Schulter ergriffen und in Richtung eines Gebüschs gezogen. Die Jugendliche wehrte sich gegen den Übergriff, wurde aber mehrfach im Brustbereich sowie an Hüfte und Taille angefasst. Die 17-jährige entschloss sich zu fliehen und eilte in Richtung eines Supermarktes in der Schlossstraße. Der Angreifer folgte ihr und forderte die junge Frau auf, bei ihm zu schlafen. Auf dem Parkplatz des Supermarktes standen zwei Männer, die der 17-Jährigen zu Hilfe eilten und den Unbekannten vertrieben. Die Jugendliche wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung sowie der sexuellen Belästigung.

Der Tatverdächtige wird als 30 bis 40 Jahre alt, knapp 180 cm groß und mit korpulenter Statur beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare, die im Nacken kurz rasiert waren. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine sehr helle, auf der Vorderseite weißlich wirkende Bluejeans. Er sprach Deutsch mit Akzent und entsprach vom äußeren Erscheinungsbild einem asiatischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und insbesondere die beiden Männer, welche der Jugendlichen zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

