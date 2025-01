Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Rollerfahrer nach Unfall verletzt

L 400/Gau-Bickelheim (ots)

Ein 30-Jähriger, der mit seinem PKW am 29.01.2025 gegen 18:30 Uhr vom Gelände des Rasthofs Gau-Bickelheim nach links auf die L 400 fahren wollte, übersah dabei an der Einmündung einen Motorroller-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorroller, der von einem 45-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Roller-Fahrer, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte, stürzte und erlitt Verletzungen an den Beinen. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller des 45-Jährigen entstand wahrscheinlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 100 Euro schätzt. Am PKW des 30-Jährigen schätzt die Polizei den Sachschaden auf ca. 2500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 400 in Höhe der Einmündung zum Autohof für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

