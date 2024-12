POL-HRO: Schwer verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Rostock

Schwerin (ots) - Ein Unfall in Schwerin-Lankow hat am Mittwochmorgen (18. Dezember 2024) zu Ermittlungen wegen Fahrerflucht geführt. Gegen 07:20 Uhr wurde ein 10-jähriger Junge in der Straße "Siedlung" verletzt, als ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer ihn mit der Seite seines Fahrzeugs gestreift haben soll. Anschließend habe sich der Fahrer vom Unfallort entfernt, ohne ...

mehr