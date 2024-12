Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrerflucht: 10-jähriges Kind auf dem Schulweg verletzt - Zeugen gesucht

Schwerin (ots)

Ein Unfall in Schwerin-Lankow hat am Mittwochmorgen (18. Dezember 2024) zu Ermittlungen wegen Fahrerflucht geführt. Gegen 07:20 Uhr wurde ein 10-jähriger Junge in der Straße "Siedlung" verletzt, als ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer ihn mit der Seite seines Fahrzeugs gestreift haben soll. Anschließend habe sich der Fahrer vom Unfallort entfernt, ohne anzuhalten.

Das Kind klagte über Schmerzen, benötigte jedoch keine sofortige medizinische Behandlung. Der mutmaßliche Fahrer, ein 66-jähriger Mann, konnte dank Hinweise ermittelt werden. Schäden am Fahrzeug wurden nicht festgestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 bei der Polizei zu melden.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

