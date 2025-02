Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Windige Geschäftsreise endet in der Nordpfalz

Dreisen (ots)

Diese Geschäftsreise wird ein 23-jähriger Franzose nicht so schnell vergessen. Bei der Rückfahrt eines Kaufs von zwei PKW's wird der 23-jährige Fahrer mit seiner Fahrzeugkombination von einem Verkehrsteilnehmer gemeldet, da er die Fahrspur nicht einhalten konnte.

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Fahrer auf der A63 in Höhe Dreisen einer Kontrolle unterziehen. Verkehrstüchtig war der Fahrer zwar, allerdings lag keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Transport vor. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dies für den Straßenverkehr in Deutschland nicht zugelassen war. Des Weiteren hätte das Fahrzeug einen Fahrtenschreiber zur Überprüfung der Lenk- und Ruhezeit benötigt. Auch dies lag bei der Kontrolle nicht vor. On top war der Transport um 10 Prozent überladen, wodurch aus mehrfacher Sicht die Fahrt an Ort und Stelle beendet war.

Auf den Fahrer warten nun mehrere Strafanzeigen und Bußgelder. Aufgrund seines Wohnsitzes im Ausland wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben.

