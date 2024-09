Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: "Fit like a Cop" in den Sportstätten des Gymnasium Marienstatt

Hachenburg (ots)

Am 23.09.2024 trafen sich ab 15 Uhr 14 junge, motivierte und polizeiinteressierte SportlerINNEN zum zweiten Event "Fit like a Cop" der Polizeiinspektion Hachenburg in Marienstatt. Bereits im Jahr 2023 war die Auftaktveranstaltung ein voller Erfolg. In Zusammenarbeit mit der Sportbeauftragten des Gymnasium Marienstatt und Bereitstellung der dortigen Sportanlagen, konnte die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder bei gutem Wetter stattfinden. Bei flotter Musik wurde mit einem zehnminütigen Aufwärmtraining gestartet. Nachdem alle Muskelpartien in "Fahrt" waren, ging es direkt zu den Disziplinen Klimmzughang und Standweitsprung über, welche in der Sporthalle durchgeführt wurden. Beide Disziplinen wurden, wenn auch mit einer Wiederholung, von fast Allen bestanden. Nach einer kurzen Verschnaufpause und einem bereitgestellten Erfrischungsgetränk ging es raus auf die Laufbahn. In zwei Gruppen, aufgeteilt nach dem Geschlecht, wurde die Laufleistung abgenommen. Ziel der Laufleistung war es, dass die Frauen in 12 Minuten 2100 m absolvieren und die Männer 2500 m. Die Jungs punkteten hier deutlich, wohingegen einige Mädels diese Disziplin nicht erfüllten. Aber dies sollte kein Grund sein, sich nicht bei der rheinlandpfälzischen Polizei ins Auswahlverfahren zu wagen. Den Teilnehmerinnen wurde vermittelt, dass sie es als Chance und Antrieb sehen sollen. Zum Abschluss wurde noch ein Cool-Down und zur Stärkung ein Proteinriegel angeboten. Abschließend kann wirklich gesagt werden, dass alle TeilnehmerINNEN ihr Bestes gegeben haben. Besonders erwähnenswert ist auch, dass sogar eine Teilnehmerin von der Loreley angereist ist und die lange Anfahrt auf sich genommen hat. Dies zeigt, dass das Interesse an solchen Veranstaltungen wirklich gegeben ist und die richtigen Adressaten angesprochen wurden.

Du interessierst dich für den Polizeiberuf? Weitere Informationen findest du unter www.polizei.rlp.de/karriere oder kontaktiere uns direkt persönlich unter pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de oder telefonisch +49 2662 9558-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell