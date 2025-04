Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Gleich drei berauschte Fahrende unterwegs

Morgens, zur Mittagszeit und am Nachmittag zog die Polizei in Riedlingen am Donnerstag Bekiffte aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Bei den routinemäßigen Kontrollen gingen der Polizei am Donnerstag gleich drei unter Drogen stehende Personen ins Netz. Eine 47-Jährige und die zwei Männer im Alter von 21 und 33 Jahren waren allesamt im Stadtgebiet mit ihren Fahrzeugen unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurden. Bereits gegen 7.15 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem E-Scooter in der Ilgengasse. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Urintest bestätigte die Vermutungen der Beamten. Um 12.15 Uhr war die 47-Jährige mit ihrem Peugeot in der Mendlerstraße unterwegs. Die erfahrenen Beamten stellten bei der Frau sofort Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Die Fahrerin am Steuer hatte gerötete Bindehäute sowie Lidflattern. Zudem wirkte sie sichtlich nervös und räumte einen Marihuanakonsum am vergangenen Wochenende ein. Kurz vor 15 Uhr führten Polizisten in der Buchauer Straße eine Kontrolle bei einem 33-Jährigen durch. Der fuhr mit einem Audi. Bei dem Fahrer erkannten die Ermittler, dass auch der wohl berauscht unterwegs war. Ein Drogenschnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte positiv auf THC und Amphetamin. Mit dem Ergebnis konfrontiert gab der 33-Jährige zu, vor wenigen Tagen einen Joint geraucht zu haben. In sämtlichen Fällen mussten die Fahrenden Blutproben abgeben. Die werden nun ausgewertet und sollen dann zeigen, was für eine Art von Drogen sie genommen haben. Die Polizeistreifen untersagten den Fahrenden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit den jeweiligen Führerscheinstellen in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen die Personen. Ihre Autos musste sie stehen lassen, den E-Scooter durfte der junge Mann heimschieben.

++++0631938 0634706 0636723

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell