Am Montag stahl ein 27-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in Göppingen.

Der 27-Jährige hielt sich gegen 21.50 Uhr in einem Laden in der Stuttgarter Straße auf. Dort nahm er zwei Bio Hähnchen, fünf Ricotta-Schnitten und eine Schachtel Zigaretten an sich. Die Waren steckte er in eine Tasche. Dann passierte er die Kassen ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und nahm ihm das Diebesgut wieder ab. Die Polizei Göppingen ermittelt nun wegen des Diebstahls. Zudem erhält er von dem Geschäft ein Hausverbot.

