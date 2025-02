Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Fahrten unter Drogeneinfluss

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 42-Jähriger Autofahrer muss mit Konsequenzen rechnen, da er unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Eine Polizeistreife hielt den Wagen des Mannes am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in der Oberen Austraße in Adelsheim an. Hierbei wurden der Fahrer und dessen Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Eindruck entstand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde mit ihm ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte. Der 42-Jährige musste sein Auto stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Als Folgen dieser Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss drohen nun ein Fahrverbot, Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld.

Walldürn: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Mittwoch wurde in Walldürn eine 21-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Autos erwischt. Gegen 7.30 Uhr wurde das Fahrzeug der Frau im Mainzer Ring angehalten und die Fahrerin und ihr Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich Anzeichen eines Drogenkonsums zeigten, wurden Tests mit ihr durchgeführt, welche den Verdacht erhärteten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie eine Blutprobe abgeben musste. Die 21-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell