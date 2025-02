Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Fünf Festnahmen in der Rauschgiftszene, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2025

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fünf Rauschgifthändler inhaftiert

Von einem ruhigen Jahresbeginn 2025 kann man bei den Rauschgiftfahndern der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und der zuständigen Abteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn bislang nicht sprechen, konnte man doch bereits im Januar fünf Festnahmen verzeichnen. Am Sonntag, den 19. Januar, wurden bei Durchsuchungsmaßnahmen nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung im Stadtgebiet von Heilbronn Kokain und Marihuana in nicht geringen Mengen aufgefunden. Entsprechende Dealerutensilien sowie eine Schreckschusswaffe im unmittelbaren Zugriffsbereich der Betäubungsmittel erhärteten den Ver-dacht des bewaffneten Betäubungsmittel- und Cannabishandels. Der 24-jährige, deutsche Tatverdächtige stellte sich am Folgetag der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Ebenfalls am 20. Januar konnte nach ausgiebigen Ermittlungen ein 31-jähriger, albanischer Staatsangehöriger in einer Wohnung in Heilbronn vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme wurden in dessen Wohnung eine nicht geringe Menge Kokain, Bargeld und ein Einhandmesser aufgefunden. Da auch hier der Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln besteht, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Folgetag der Erlass eines Haftbefehls beantragt, der vom Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

Nach wie vor andauernde Folgeermittlungen im Falle zweier rivalisierender Gruppierungen aus Bad Friedrichshall sowie dem Zabergäu führten zu drei weiteren Festnahmen im vergangenen Monat.

Der Fall sorgte im August 2024 für Aufsehen. Wir berichteten bereits am 9. August 2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5840615.

Am 21. Januar wurde in einer Gemeinde im Landkreis Heilbronn ein 23-jähriger Deutscher festgenommen. Umfangreiche Beweismittelauswertungen im genannten Verfahren erhärteten den Tatverdacht, dass dieser Kokain und Marihuana in nicht geringer Menge von den Beteiligten aus dem Zabergäu erworben und in der Folge an seine eigenen Kunden verkauft hatte. Hier hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn bereits im Vorfeld einen Haftbefehl erwirkt, dessen weiterer Vollzug noch am Tag der Festnahme durch das Amtsgericht Heilbronn angeordnet wurde.

Ein 31-jähriger, türkischer Staatsangehöriger aus Ludwigsburg konnte am 22. Januar an seiner Wohnanschrift aufgrund eines im Vorfeld durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehls festgenommen werden. Er steht aufgrund der Ermittlungen im Verdacht, mit Marihuana und Kokain im Kilogrammbereich gehandelt zu haben. Der Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt und der Be-schuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Gleichzeitig wurde in einer Gemeinde im Zabergäu die Wohnung eines 25-jährigen, kosovarischen Staatsangehörigen durchsucht. Ziel der Maßnahme war dessen Festnahme aufgrund eines im Vorfeld durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehls wegen des Tatverdachts des Handels mit Kokain in nicht geringer Menge Der 25-Jährige konnte hierbei nicht angetroffen werden, sodass umfangreiche Fahndungsmaßnahmen erfolgten. Der Aufenthaltsort des Gesuchten konnte schnell lokalisiert werden. Der Mann wollte bei seiner Festnahme am 27. Januar erneut fliehen, was unterbunden werden konnte. Auch er wurde nach erfolgter Vorführung beim Haftrichter und Aufrechterhaltung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell